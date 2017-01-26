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Специалисты ветнадзора проверили орловских рысаков

лошадь

Специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Пермскому краю в с. Сергино ООО «Урожай», при погрузке на автотранспорт был проведен досмотр лошадей спортивных. 7 орловских рысаков  направляли в Р.Кыргызстан на конно - спортивные мероприятия.

Перед погрузкой животных в автотранспорт было установлено, что все животные клинически здоровы. На данную партию лошадей были выданы ветеринарные сертификаты с отметками о том, что лошади клинически здоровы; о результатах проведенных необходимых лабораторных исследованиях; о дезинфекции и очистке транспортного средства, перевозимого животных; о том что хозяйство и местность, откуда отправляются лошади, благополучны по перечню заболеваний и о разрешении выпуска животных за пределы Пермского края.

 

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 26.01.2017 в 14:43 в рубрике - Новости T7-inform

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