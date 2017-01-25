Женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти жительницы города Перми. Вечером 13 января 2017 года пермячка ехала в автобусе и потеряла сознание. Ее приняли за пьяную и вызвали скорую помощь только спустя три часа. Женщину увезли с инсультом в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась 19 января 2017 года.
«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77, – рассказал муж умершей женщины, – через полчаса я позвонил, чтобы встретить ее, но на звонок она не отвечала».
Руководством СУ СК РФ по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего инициирована передача обращения супруга погибшей из аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае для проведения доследственной проверки.
После проверки будет принято процессуальное решение. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина направила обращение в органы полиции с просьбой оценки действия работников транспортной компании, обслуживающей маршрут.
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