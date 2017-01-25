В Перми оспаривают закупки по предоставлению автомобилей скорой помощи

Пермское УФАС России рассмотрит девять жалоб на конкурсы по предоставлению автомобилей скорой помощи для подстанций города Перми

В Пермское УФАС России поступило девять жалоб от ООО «Семь верст» на девять конкурсов по предоставлению автомобилей скорой помощи для девяти подстанций города Перми. Общая стоимость всех тендеров составляет порядка 700 млн рублей.

Заявитель полагает, что конкурсная документация содержит ряд условий, которые ограничивают круг участников закупки. Так, например, по мнению заявителя требование о максимальном сроке эксплуатации автомобилей (не более пяти лет) ограничивает конкуренцию в рамках данных конкурсов. Кроме того «Семь верст» указывает на то, что подкритерий оценки заявок «Наличие писем от государственных заказчиков» также ограничивает круг участников закупки. ООО «Семь верст» требует аннулировать закупки.



24 января состоялось вскрытие конвертов с заявками участников по всем лотам. Пермское УФАС России направило в адрес заказчика краевого Минзакупок уведомление о приостановлении действий по данным конкурсам в части заключения контакта до рассмотрения жалоб по существу. Рассмотрение назначено на 26 января (11:30).

Список оспариваемых закупок:

1.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Дзержинской подстанции. Максимальная цена контракта 65 775 240 рублей. Поступило две заявки: ООО «Феникс-менеджмент» (ценовое предложение 65 117 000 рублей), ООО «Эффективные системы здравоохранения» (ценовое предложение 65 775 240 рублей).



2.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Гайвинской подстанции. Максимальная цена контакта 36 541 800 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



3.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для подстанции Вышка II. Максимальная цена контакта 36 541 800 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



4.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Орджоникидзевской подстанции. Максимальная цена контакта 43 850 160 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



5.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Центральной подстанции. Максимальная цена контакта 124 242 120 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



6.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Мотовилихинской подстанции. Максимальная цена контакта 124 242 120 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



7.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Свердловской подстанции. Максимальная цена контакта 102 317 040 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.



8.Комплекс услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи для Индустриальной подстанции. Максимальная цена контакта 87 700 320 рублей. Конкурс признан несостоявшимся. Заявок не поступило.