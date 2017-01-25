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В Перми врачи спасли от слепоты новорожденную
В Перми врачи спасли от слепоты новорожденную девочку, которая не могла плакать - часть слез скапливалась в организме. Ребенка спас молодой врач-офтальмолог Александр Сухарев, который провел сложнейшую операцию. Ему пришлось действовать буквально вслепую, так как высокотехнологичного оборудования, которое могло решить проблему малышки, в мире не существует. Все зависело от его тактильных ощущений. Сейчас маленькая пациентка выписана домой, ее жизни ничего не угрожает, опасности потерять зрение больше нет.
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