В Перми врачи спасли от слепоты новорожденную девочку, которая не могла плакать - часть слез скапливалась в организме. Ребенка спас молодой врач-офтальмолог Александр Сухарев, который провел сложнейшую операцию. Ему пришлось действовать буквально вслепую, так как высокотехнологичного оборудования, которое могло решить проблему малышки, в мире не существует. Все зависело от его тактильных ощущений. Сейчас маленькая пациентка выписана домой, ее жизни ничего не угрожает, опасности потерять зрение больше нет.