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- 42: В Прикамье возвращаются морозы
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: 25-26 января местами по Пермскому краю ожидается мороз -30,-38°, по северо-востоку сильный мороз до -40°, -42°.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.
Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям!
При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в Ваших домах.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок.
«Телефон доверия» ПРЦ МЧС России 8-831-469-17-78.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567.
Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю».
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