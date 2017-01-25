- 42: В Прикамье возвращаются морозы

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: 25-26 января местами по Пермскому краю ожидается мороз -30,-38°, по северо-востоку сильный мороз до -40°, -42°.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям!

При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в Ваших домах.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок.

«Телефон доверия» ПРЦ МЧС России 8-831-469-17-78.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567.

Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю».