Два диска Пермского театра оперы и балета попали в список лучших
Две работы Теодора Курентзиса номинированы на премию BBC Music Magazine Awards. Они претендуют на победу в номинациях «Лучшая запись оперы» и «Лучшая концертная запись». В список лучших попали два диска Пермского театра оперы и балета. В номинации «Лучшая запись оперы» - опера «Дон Жуан», а в номинации «Лучшая концертная запись» - музыка Стравинского и Чайковского в исполнении musicAeterna. Интернет-голосование будет идти до 24 февраля. Позже эти результаты будут суммироваться с мнением экспертного жюри. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в лондонском концертном зале Kings Place 19 апреля.
В 2016 Теодор Курентзис стал победителем в номинации «Дирижер года» по результатам опроса, проведенного международным изданием «Мир оперы» среди 50 критиков США и Европы. Каждый октябрь Opernwelt выпускает номер, в котором подводит итоги года в мире академической музыки.
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