Монополисты «застолбили» бизнес

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МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет» установили монопольно высокие цены на предоставление опор для размещения кабельных линий связи.
Пермское УФАС России завершило рассмотрение двух дел в отношении МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет». Организации признаны доминирующими на рынке оказания услуг по предоставлению права на размещение кабельной линии связи в границах соответствующего рынка. Оба муниципальных предприятия установили монопольно высокие цены на аренду опор для размещения кабельных линий связи, нарушив тем самым пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Дело было возбуждено по заявлению ООО «Инновационных решения».
С 2010 по 2016 год базовая стоимость услуги ПГЭТ по использованию опор контактной сети для подвески воздушно-кабельной линии возросла с 277 до 495 рублей в месяц за 1 опору. Стоимость услуги «Горсвет» за период с 2006 по 2016 год возросла с 155 до 464 рублей. «Горсвет» в 2016 году поднял тариф для заявителя почти на 15%, а «Пермгорэлектротранс» на 10%. При этом все расходы по монтажу и эксплуатации кабельной линии берут на себя операторы связи, а не унитарные предприятия.Пермское УФАС Росси выдало МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет» предписание об установлении экономически обоснованной стоимости услуг. Эта стоимость не должна превышать сумму необходимых для оказания этой услуги расходов и прибыли
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