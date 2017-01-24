МЧС: Берегите тепло

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»: 24-25 января в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях -30,-35°, по северо-востоку местами до -38°, днем -20,-25°, местами до -34°.

МЧС рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости! Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения! На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям!

При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в Ваших домах.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок.

«Телефон доверия» ПРЦ МЧС России 8-831-469-17-78.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342)2104-567.

Фото из архива ГУ МЧС России по Пермскому краю».