← Решение о включении ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков вынесут 24 января
Партию зараженных кормов обнаружил Россельхознадзор
В целях установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции (шрот соевый) поступившей в адрес АО «Птицефабрика Пермская», госинспектором отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Пермскому краю совместно со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проведен карантинный фитосанитарный досмотр и отобраны образцы подкарантинной продукции.
Для проведения экспертизы образцы направлены в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР».
При проведении лабораторной экспертизы выявлены семена карантинного объекта – амброзии полыннолистной. Объем зараженной продукции составил 122 тонны. Происхождение данной продукции Приморский край.
Подкарантинная продукция переработана с применением мер лишающих семена карантинного сорняка жизнеспособности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Решение о включении ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков вынесут 24 января
Как мы бронировали номер в московском отеле через TVIL.RU
Градостроительный портал Перми теперь в Интернете
Пермских планов громадьё: зоопарк, IKEA, метро
Озёра Кунгурской пещеры превратили в крещенскую купель
Запретный плод: в Перми уничтожено 18 тонн фруктов
А я иду такая вся в Dolce Gabbana...
Управляющие компании получили «по шапке» за плохую уборку снега
УФАС: Администрация Очерского района незаконно приобрела иномарку
Следком: Похищение девочки в Оренбурге совершил пермяк
Добавить комментарий: