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Решение о включении ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков вынесут 24 января
Состоялось первое заседание комиссии Пермского УФАС России по заявлению ГКУ «Гражданская защита» о включении ОАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков. В ходе заседания стороны изложили свою позицию, ответили на вопросы оппонентов и комиссии УФАС. Вынесение решения по заявлению перенесено на 24 января (17:00). Рассмотрение заявления отложено в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных документов и письменного обоснования своей позиции. По итогам заседания состоялся пресс-подход и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина.
«На заседании комиссии мы попросили заказчика составить письменную позицию относительно того, какие именно факты свидетельствуют о недобросовестности действий ОАО «Ростелеком». Особенно, принимая во внимание те факты, которые были озвучен сторонами на заседании: о том, что подрядчик не получил своевременно проектную документацию, и о том, что исполнительная документация также передавалась частями», - пояснил Александр Плаксин.
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