Как мы бронировали номер в московском отеле через TVIL.RU





Мы с женой и внуками ни разу не были в столице нашей Родины, Городе-герое Москве. При этом я сам родился в Москве, но потом познакомился с будущей супругой, и уехал надолго. Теперь, когда мы оба в пенсионном возрасте, пришло время показать своим внукам столицу. Мы решили отправиться в столицу также, чтобы вспомнить наше прошлое, когда мы были молоды. Конечно, чтобы поездка была комфортной, необходимо было решить вопрос с гостиницей. Сын, который лучше меня разбирается в современных технологиях, посоветовал мне воспользоваться Интернетом, чтобы забронировать номер в отеле. Он помогал мне в этом. Для бронирования гостиницы мы решили воспользоваться специальным сервисом ТВИЛ.

Простой сервис

Несмотря на свой возраст, я неплохо разбираюсь в современных устройствах, так что смог с легкостью справиться с задачей бронирования номера в гостинице на этом сайте. Мне кажется, что этот ресурс сделан для простого человека, который не является специалистом в данной сфере. Тут всё просто и понятно, все разделы представлены доступно. Для выбора гостиницы надо было указать свои требования по:

• городу;

• типу жилья;

• времени пребывания в отеле;

• количеству гостей.

Я так и сделал, после чего перед моим взглядом появилось множество подходящих вариантов. Ничего проще.

Процедура бронирования

Мне нужно было выбрать район, в котором находится отель. Мы с женой хотели, чтобы гостиница располагалась недалеко от центральной части города, чтобы не нужно было тратить много времени на перемещение в общественном транспорте. Но и тратить большие суммы на слишком шикарные отели мы не были готовы, так как у людей на пенсии нет таких возможностей. Потратив несколько минут, я смог найти хороший вариант. Это гостиница на десять номеров

После этого осталось только решить задачу бронирования. Я кликнул по надписи «бронировать», указал все наши данные, после чего увидел сумму, которую нужно будет заплатить. Теперь осталось отправить свой e-mail. Через несколько минут я получил ответное письмо, в котором было сказано, что процедура была выполнена успешно.

Когда мы приехали в Москву и увидели этот отель, то всё нам понравилось. Всё было именно так, как описывалось на страницах ТВИЛ. Нас встретили гостеприимные администраторы, которые быстро оформили нашу компанию в гостинице. Поездка в столицу прошла очень хорошо, внуки были в полном восторге. Мы гуляли по Красной площади, ходили в Третьяковскую галерею, угощали детей различными вкусностями. Могу посоветовать всем людям, которые планируют путешествие в этот прекрасный город, воспользоваться помощью этого полезного сервиса.