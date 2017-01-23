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Градостроительный портал Перми теперь в Интернете
В тестовом режиме заработал Интернет-ресурс "Публичный портал информационной системы градостроительной деятельности города Перми" – isogd.gorodperm.ru. Сайт позволяет в режиме онлайн просматривать картографические данные, искать и идентифицировать объекты, измерять расстояния и площади, выводить фрагменты карты на печать. Авторизованные пользователи могут получать доступ к личному кабинету для подачи заявки, оплаты и получения сведений информационной системы градостроительной деятельности с сайта в электронном виде.
Для авторизации на сайте необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Специалисты из Бюро Веб-проектирования Andronovman.com оценили качество дизайна, удобство Градостроительного портала Перми и называют его действительно соответствующим требованиям к современным аналогичным информационным системам.
Безусловным плюсом проекта является то, что сайт включен в систему "Электронного правительства" и позволяет в режиме онлайн обмениваться документами с госорганами в рамках портала Госуслуг. Не менее интересной будет информация о планах строительства и реконструкции новых объектов на территории города. Активные горожане смогут на более раннем этапе проектирования зданий включаться в процесс градостроительной деятельности, в том числе, например, в вопросах точечной застройки или своевременно подготовиться к публичным слушаниям по строительству крупных инфраструктурных объектов.
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