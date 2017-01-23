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Пермских планов громадьё: зоопарк, IKEA, метро
В "Звезде" написали про 7 самых грандиозных, но так и не реализованных идей. На первом месте - метро, мечтают о нем уже 35 лет. О пермской подземке во всеуслышание заговорили в 1982 году, когда в газете "Вечерняя Пермь" была опубликована его схема. На втором месте - Зоопарк. 42 года - это рекорд ожидания. Первые разговоры о необходимости переезда зоопарка начались ещё в 1975 году. Тогда архитектурно-технический совет при главном архитекторе города одобрил схему планировки размещения зоопарка в Черняевском лесу. Вернулись к этой истории власти Перми уже в начале нового тысячелетия. В этом же списке IKEA, которая была так близко, но уже далеко. Также в список попали Аквапарк, Крематорий, Галерея, Третий мост через Каму - его краевые власти обещают к 300-летию Перми в 2023 году.
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