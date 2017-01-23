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Озёра Кунгурской пещеры превратили в крещенскую купель
Сто человек окунулись в подземных озерах Кунгурской пещеры в честь праздника Крещения Господня. В Крещение тут всегда настоящий ажиотаж. Количество желающих искупаться в подземных озерах за последние годы только увеличивается, даже если праздник выпадает на рабочий день.Стоит отметить, что температура воздуха в гротах намного выше, чем на улице (около 5 градусов со знаком плюс). При этом вода в озерах держится на уровне 2-3 градусов выше нуля, и окунуться рискнули не все присутствующие. Преодолевшие же свои страхи получили колоссальный заряд бодрости.
Все меры безопасности предусмотрены - каждую группу сопровождает медик, дежурит горная служба. Спуски в воду оборудованы по всем правилам. Лестничные металлические перила помогут удержаться на ногах.
"Необыкновенное место - пещера, а праздник Богоявления- тоже необычный. Отсюда родилась идея попробовать погружаться здесь в озерах. Вода в озерах необыкновенно чистая, прозрачная", - рассказывает экскурсовод.
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