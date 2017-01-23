Запретный плод: в Перми уничтожено 18 тонн фруктов

Бульдозер все стерпит. В Перми уничтожили яблоки, виноград, груши, мандарины, качество которых не мог подтвердить ни один документ. Запретный плод сладок, но не для пермских таможенников.

Пермская таможня подвела итоги работы по контролю за исполнением запрета ввоза в регион продуктов из ряда стран, попавших под ответные санкции. За год в Пермском крае было изъято и уничтожено 18 тонн продуктов. Это яблоки, груши, виноград, мандарины томаты, салат и другие фрукты и овощи, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.