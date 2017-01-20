А я иду такая вся в Dolce Gabbana...
За 2016 год специалисты Пермской таможни выявили более 12 275 единиц поддельной продукции. Среди них: игрушки, одежда, сумки, кошельки с символикой EURO 2016, фирм Lego, Louis Vuitton Malletier, Christian Dior, Lacoste, Dolce & Gabbana на сумму более миллиона. В результате были возбуждены пять дел за использование чужого товарного знака.
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