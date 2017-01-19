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Управляющие компании получили «по шапке» за плохую уборку снега

снег

Пермские управляющие компании получили 123 протокола за плохую уборку снега. Специалисты муниципальной коммунальной службы проверили более четырех сотен дворов Перми, обслуживание которых проводят управляющие компании. Самое распространенное нарушение связано с наличием снега на крышах домов. Больше всего таких нарушений допустили УК "Пермские Моторы" и УК "ЖКО" в Свердловском районе, УК "Центр" в Ленинском районе, УК "Гарант" в Кировском районе.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.01.2017 в 17:31 в рубрике - Новости T7-inform

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А я иду такая вся в Dolce Gabbana... →

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