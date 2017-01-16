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В Пермском крае обнаружен опасный мёд с антибиотиками

мёд

Инспекторами отдела ветеринарного надзора отобрано 35 проб меда на поднадзорных объектах Пермского края.  В нескольких пробах нашли превышение допустимого содержания антибиотиков  тетрациклиновой группы, метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона) и метронидазол (включая гидроксиметронидазол).

Как могли антибиотики попасть в мед. Недобросовестные производители примешивают антибиотики для сохранения товарного вида мёда, а также для того, чтобы избежать его сбраживания. Появление тетрациклина может выявляться после лечения пчел препаратом, содержащим антибиотик. Это может привести к тому, что полезный продукт превращается в опасный. Длительное его употребление ведет к дисбактериозу желудочно-кишечного тракта, ослаблению иммунитета. Нитрофураны - группа лекарственных средств, эффективных против антибиотико- и сульфаниламидоустойчивых штаммов возбудителей. Метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием.

Полезный мед - полностью натуральный, в нем не должны содержаться вещества, не свойственные его природному составу.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.01.2017 в 18:13 в рубрике - Новости T7-inform

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