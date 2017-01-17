Капитан полиции похитил при обыске 600 тысяч рублей



По данным следствия, в январе 2016 года 30-летний правоохранитель уничтожил подлинный протокол обыска и изготовил новый, куда умышленно не внес сведения об изъятии денежных средств в сумме 630 тысяч рублей, 500 евро и 102 доллара США. А затем полицейский убедил других участников следственных действий поставить свои подписи под вновь изготовленным процессуальным документом. Судья, выслушав доводы сторон, лишил виновного звания капитана полиции, и приговорил к 9 годам лишения свободы.