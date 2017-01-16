Пермские кинематографисты сняли сериал о Трифоне Вятском
Пермские кинематографисты сняли сериал о Трифоне Вятском, пишет Российская Газета. "Забытые страницы Древней Руси" повествуют о жизни легендарного православного подвижника, несшего свет веры на восток Европы. В историю церкви его имя вписано с титулом Вятского, однако немалый срок его служения прошел именно на пермских землях. Первоначально авторы планировали сделать о подвижнике шестидесятиминутную ленту. Однако объем исследований, проведенных съемочной группой, и степень погружения в материал потребовали и увеличения хронометража, и другого жанра. Так появился цикл из семи серий.
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