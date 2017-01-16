Подальше от цивилизации
Накануне группа из 11 туристов отправилась на необитаемый остров в акватории Таиланда. В рамках проекта "Я живой" им придется месяц выживать среди ядовитых пауков и огромных варанов. Причем, как и у персонажей книги "Таинственный остров", у них нет никаких вещей, кроме одежды: ни ножей, ни спичек, ни спальным мешков. Добывать пресную воду и пропитание придется тоже самим. Выживать на острове предстоит девяти пермякам и двум жителям других городов России. Среди участников есть и байкеры, и предприниматели, и художники. Но самым необычным участником оказался 68-летний дворник Дмитрий Кирилов.
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