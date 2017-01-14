Возмещаем ущерб по ОСАГО!

В аварию на дороге может попасть любой владелец автомобиля. Как говорится «не ты, так тебя». И в этом случае важно, чтобы полис автогражданской ответственности ОСАГО защитил права всех участников ДТП – и потерпевшую сторону, и виновного водителя. О том, какие особенности страховки ОСАГО полезно знать каждому автолюбителю, рассказывает юрист Дмитрий Оксюта:

- Что важно знать водителю в сфере ОСАГО, чтобы защитить свои финансовые интересы в случае ДТП?

- Самый первый совет по поводу ОСАГО – это совет выбрать надежную и честную страховую компанию. Одно из распространенных заблуждений, сложившихся у водителей, состоит в том, что они считают не важным, в какой именно страховой компании оформлена страховка ОСАГО. Стоимость полиса ОСАГО практически везде одинаковая, поэтому, вроде бы, какая разница, где его оформлять? Какая компания оказалась ближе – та и подойдет… Но на практике разница есть, и очень существенная!

Если в ДТП участвуют только два автомобиля, оба владельца этих машин имеют полис ОСАГО и при этом не причинен вред жизни и здоровью граждан (а таких аварий подавляющее большинство), то водитель, невиновный в ДТП, имеет право обращаться за страховыми выплатами только в свою страховую компанию.

При этом не секрет, что некоторые страховые компании систематически ведут себя недобросовестно, регулярно занижают положенные страховые выплаты по ОСАГО. В таких компаниях в массовом порядке нарушаются права водителей, автомобили которых пострадали в ДТП, выплаты производятся в значительно меньшем размере, чем требуется для восстановительного ремонта машины. Их расчет основан на том, что жаловаться на нарушение прав и требовать «правильных» выплат будут, скорее всего, не более 10% водителей, а экономия от умышленной недоплаты остальным 90% водителей составит гораздо больше. Вместе с тем, есть и другие примеры – существуют страховые компании, у которых подход к своим клиентам прямо противоположный (страховые выплаты осуществляются в надлежащем размере и в срок).

Следовательно, очень важно оформлять страховку ОСАГО в добросовестных страховых компаниях, заслуживших положительную репутацию. В этом случае, вероятнее всего, большинство остальных советов, о том, как защитить свои права в сфере ОСАГО, вам не понадобятся.

При этом, если вы несколько лет оформляли полис ОСАГО в одной страховой компании, а потом решили оформить полис на новый период в другой страховой компании, то накопленный вами «коэффициент бонус-малус» (КБМ, то есть, по сути, скидка за отсутствие страховых выплат по вине водителя) сохраняется! Данные о присвоенном водителю КБМ должны храниться в единой электронной базе данных, доступной любой страховой компании. Как вариант – присвоенный водителю КБМ можно подтвердить справкой из прежней страховой компании.

- Ну, а если всё-таки попалась страховая компания, не самая щедрая по части страховых выплат… Что нужно делать водителю, которому недосчитали выплаты по ОСАГО? Нужно ли сразу обращаться в суд, или сначала нужно заказать независимую оценку ущерба?

- Если вы не согласны с размером страховых выплат, то предварительно, до обращения в суд, необходимо направить в страховую компанию письменную претензию с обоснованием своих требований. Если раньше составление претензии советовалось в качестве рекомендации, то теперь соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным. И если претензия не предъявлялась в страховую компанию, в дальнейшем суд просто не будет рассматривать такой спор. Есть и еще одно нововведение. С 2016 года изменился порядок прохождения экспертизы по оценке ущерба, причиненного автомобилю. Если раньше владелец машины мог самостоятельно заказать такую экспертизу в выбранной им оценочной компании (и предъявить акт об оценке в страховую компанию для оплаты), то теперь водитель обязан сначала предоставить поврежденное транспортное средство в страховую компанию для осмотра и для проведения технической экспертизы. А если этого не сделано, то в дальнейшем водитель не сможет ссылаться на результаты технической экспертизы, проведенной по его инициативе другими экспертами.

- Давайте уточним последовательность действий водителя, чтобы не запутаться. Что делать в начале, когда заниматься экспертизой, когда писать претензию?

- Если водитель попал в ДТП (не по своей вине), то порядок действий должен быть такой. Первым делом - обращение в страховую компанию (заявление о страховых выплатах с приложением извещения о ДТП и других необходимых документов). После этого нужно будет предоставить поврежденное транспортное средство в страховую компанию для осмотра и проведения технической экспертизы. Затем, в течение 20 дней, дожидаетесь ответа от страховой компании, узнаете сумму начисленных выплат и принимаете решение - достаточно справедливая это сумма или нет.

Если сумма занижена, а также если вы хотите взыскать дополнительно возмещение УТС (утраты товарной стоимости автомобиля), то нужно сделать независимую экспертизу - получить отдельно экспертную оценку по стоимости восстановительного ремонта (с учетом износа деталей) и по УТС. Для этого нужно обратиться в лицензированную оценочную компанию. Далее в страховую компанию направляете письменную претензию с приложением заключения независимого эксперта. Если в течение 10 дней требования вашей претензии не будут исполнены, вы имеете право обратиться в суд с иском. Тут важно помнить, что на водителя в данной ситуации распространяются все нормы закона «О защите прав потребителей», то есть госпошлину для подачи иска в суд оплачивать не нужно, суд выбирается по месту жительства водителя, и помимо основной спорной суммы со страховой компании по суду можно взыскать еще проценты за задержку оплаты (1% в день) и дополнительный денежный штраф (50% от спорной суммы).

- А вообще стоит ли водителю всем этим заниматься? Может, проще махнуть рукой на недоплату, чем спорить, писать претензии, ходить по судам?

- Каждый, конечно, решает сам. Но, честно говоря, хлопот здесь не так много, как может показаться. Заказать техническую экспертизу и написать претензию сумеет практически любой водитель самостоятельно. Для обращения в суд, конечно, лучше обратиться за помощью к автоюристу, но при этом расходы на юридическую помощь тоже взыскиваются со страховой компании. Тем более, что в большинстве случаев не потребуется доводить дело до суда, поскольку страховая компания, скорее всего, доначислит необходимые выплаты после получения претензии (чтобы избежать более крупных выплат по суду).

- Мы с вами говорили о защите интересов тех водителей, которые попали в ДТП не по своей вине. А что можно посоветовать водителям, виновным в ДТП? Им есть о чем беспокоиться?

- Хороший вопрос! Казалось бы, если ДТП случилось по моей вине, мою ответственность покрывает полис ОСАГО, и мне не придется возмещать кому-либо ущерб от этого ДТП. Однако в ряде случаев страховая компания, которая произвела выплаты потерпевшему водителю, может взыскать эти деньги с виновного водителя. Представляете? Вроде бы ваша ответственность за причиненный ущерб застрахована, а по факту вы всё равно возмещаете этот ущерб за свой счет. Это правило действует, например, если виновный водитель был пьян или не был вписан в полис ОСАГО. Вообще, таких случаев достаточно много, и если кому-то интересно, то все они перечислены в статье 14 Закона «Об ОСАГО». Но в частности, хотелось ты обратить внимание на парочку нововведений, вступивших в силу совсем недавно. Первое. Если ДТП оформляется без участия сотрудников полиции (в порядке так называемого «европротокола»), а в этом случае заявление о страховых выплатах всегда подается в страховую компанию потерпевшего водителя, виновный водитель обязан дополнительно предоставить извещение о ДТП в свою страховую компанию. Если этого не сделано, в дальнейшем все произведенные потерпевшему страховые выплаты по ОСАГО страховая компания может взыскать с виновного водителя. Второе. С 2017 года все страховые компании обязаны обеспечить возможность оформления электронных полисов ОСАГО через их сайты. В этом случае все данные, влияющие на расчет стоимости полиса ОСАГО, указывает сам водитель, авторизовавшийся на сайте страховой компании. И если водитель умышленно или неумышленно сообщит при этом какие-либо недостоверные данные (о мощности автомобиля, о своем водительском стаже и т.п.) и это повлечет занижение стоимости полиса, то в дальнейшем, при наступлении ДТП по вине этого водителя, с него могут быть взысканы все суммы страховых выплат, сделаны страховой компанией потерпевшему водителю.

- И напоследок, может быть есть какой-то универсальный совет для всех водителей?

- Есть. Не ленитесь защищать свои права! В конце-концов по вопросам ОСАГО это не так сложно. А если что-то не ясно или вызывает вопросы, то в Интернете сейчас довольно много разъясняющей информации и образцов документов на эту тему. Например, на сайте Центробанка (cbr.ru) в разделе «ОСАГО» размещены понятные и наглядные информационные буклеты по этим вопросам.

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Основные советы по ОСАГО:

1. Оформляйте страховку ОСАГО в добросовестных страховых компаниях, заслуживших положительную репутацию.

Вы можете перейти из одной страховой компании в другую, при этом ваш безубыточный стаж езды (и коэффициент бонус-малус, присвоенный вам в прежней СК) будет сохранен.

2. В случае ДТП сначала предоставьте автомобиль в страховую компанию для осмотра и экспертизы, и только после этого вы имеете право заказать дополнительную независимую экспертизу ущерба в выбранной Вами оценочной компании (если вас не устраивает сумма начисленного страхового вознаграждения).

3. Если возраст поврежденного в ДТП автомобиля не более 5 лет (для зарубежных автомобилей) или 3 лет (для отечественных машин), имеет смысл заказать экспертизу утраты товарной стоимости (УТС). Выплаты по УТС также должны возмещаться страховой компанией по полису ОСАГО (вместе с расходами на проведение такой экспертизы).

4. Если вы - водитель, виновный в ДТП, не допускайте нарушений, перечисленных в ст. 14 Закона «Об ОСАГО» (иначе страховая компания может взыскать с вас те суммы, которые она выплатила потерпевшему). В частности, не забывайте направить в свою страховую компанию извещение о ДТП (помимо извещения, переданного в страховую компанию потерпевшего), если заявление о страховых выплатах оформлялось по «европротоколу», т.е. без участия сотрудников полиции.

Что такое УТС?

1. Если автомобиль получил повреждения в ДТП, а затем был отремонтирован, то даже после полного восстановительного ремонта он уже стоит меньше, чем стоил до аварии. Разница между прежней стоимостью автомобиля и его стоимостью после ДТП (даже после восстановительного ремонта) – это и есть УТС, «утрата товарной стоимости».

2. УТС признается прямым ущербом и должен возмещаться потерпевшему владельцу машины по ОСАГО. Однако, практически ни одна страховая компания по своей инициативе не выплачивает возмещение УТС в рамках выплат по ОСАГО. Соответственно, чтобы получить такие выплаты водителю необходимо по собственной инициативе провести экспертизу по УТС в оценочной компании и затем обратиться в страховую компанию с письменным требованием о выплатах.

3. УТС рассчитывается только для автомобилей иностранного производства, возраст которых не более пяти лет, и для отечественных автомобилей, возраст которых не более трех лет.

Об электронных полисах ОСАГО

1. С января 2017 года все страховые компании обязаны обеспечить через свои Интернет-сайты возможность оформления электронных полисов ОСАГО всеми желающими.

2. После оформления электронного полиса ОСАГО можно просто распечатать этот полис на принтере (сотрудникам полиции предъявления такого варианта полиса будет достаточно),

а при желании можно также бесплатно заказать и получить в страховой компании этот же полис в обычном исполнении (на цветном бланке).

3. Если водитель при оформлении электронного полиса ОСАГО указал недостоверные данные, из-за которых стоимость полиса ОСАГО была занижена, то в дальнейшем, при наступлении ДТП по вине этого водителя, страховая компания имеет право взыскать с него все выплаты, произведенные потерпевшему водителю.