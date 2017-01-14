Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости T7-inform

← Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Возмещаем ущерб по ОСАГО!

ОСАГО

В аварию на дороге может попасть любой владелец автомобиля. Как говорится «не ты, так тебя». И в этом случае важно, чтобы полис автогражданской ответственности ОСАГО защитил права всех участников ДТП – и потерпевшую сторону, и виновного водителя. О том, какие особенности страховки ОСАГО полезно знать каждому автолюбителю,  рассказывает юрист Дмитрий Оксюта:

 

- Что важно знать водителю в сфере ОСАГО, чтобы защитить свои финансовые интересы в случае ДТП?

- Самый первый совет по поводу ОСАГО – это совет выбрать надежную и честную страховую компанию. Одно из распространенных заблуждений, сложившихся у водителей, состоит в том, что они считают не важным, в какой именно страховой компании оформлена страховка ОСАГО. Стоимость полиса ОСАГО практически везде одинаковая, поэтому, вроде бы, какая разница, где его оформлять? Какая компания оказалась ближе  – та и подойдет…   Но на практике разница есть, и очень существенная!

Если в ДТП участвуют только два автомобиля, оба владельца этих машин имеют полис ОСАГО и при этом не причинен вред жизни и здоровью граждан (а таких аварий подавляющее большинство), то водитель, невиновный в ДТП, имеет право обращаться за страховыми выплатами только в свою страховую компанию.

При этом не секрет, что некоторые страховые компании систематически ведут себя недобросовестно, регулярно занижают положенные страховые выплаты по ОСАГО. В таких компаниях в массовом порядке нарушаются права водителей, автомобили которых пострадали в ДТП, выплаты производятся в значительно меньшем размере, чем требуется для восстановительного ремонта машины. Их расчет основан на том, что жаловаться на нарушение прав и требовать «правильных» выплат будут, скорее всего, не более 10% водителей, а экономия от умышленной недоплаты остальным 90% водителей составит гораздо больше. Вместе с тем, есть и другие примеры – существуют страховые компании, у которых подход к своим клиентам прямо противоположный (страховые выплаты осуществляются в надлежащем размере и в срок).

Следовательно, очень важно оформлять страховку ОСАГО в добросовестных страховых компаниях, заслуживших положительную репутацию. В этом случае, вероятнее всего, большинство остальных советов, о том, как защитить свои права в сфере ОСАГО, вам не понадобятся.

При этом, если вы несколько лет оформляли полис ОСАГО в одной страховой компании, а потом решили оформить полис на новый период в другой страховой компании, то накопленный вами «коэффициент бонус-малус» (КБМ, то есть, по сути, скидка за отсутствие страховых выплат по вине водителя) сохраняется! Данные о присвоенном водителю КБМ должны храниться в единой электронной базе данных, доступной любой страховой компании. Как вариант – присвоенный водителю КБМ можно подтвердить справкой из прежней страховой компании.

 

- Ну, а если всё-таки попалась страховая компания, не самая щедрая по части страховых выплат… Что нужно делать водителю, которому недосчитали выплаты по ОСАГО? Нужно ли сразу обращаться в суд, или сначала нужно заказать независимую оценку ущерба?

 

- Если вы не согласны с размером страховых выплат, то предварительно, до обращения в суд, необходимо направить в страховую компанию письменную претензию с обоснованием своих требований. Если раньше составление претензии советовалось в качестве рекомендации, то теперь соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным. И если претензия не предъявлялась в страховую компанию, в дальнейшем суд просто не будет рассматривать такой спор. Есть и еще одно нововведение. С 2016 года изменился порядок прохождения экспертизы по оценке ущерба, причиненного автомобилю. Если раньше владелец машины мог самостоятельно заказать такую экспертизу в выбранной им оценочной компании (и предъявить акт об оценке в страховую компанию для оплаты), то теперь водитель обязан сначала предоставить поврежденное транспортное средство в страховую компанию для осмотра и для проведения технической экспертизы. А если этого не сделано, то в дальнейшем водитель не сможет ссылаться на результаты технической экспертизы, проведенной по его инициативе другими экспертами.

 

- Давайте уточним последовательность действий водителя, чтобы не запутаться. Что делать в начале, когда заниматься экспертизой, когда писать претензию?

- Если водитель попал в ДТП (не по своей вине), то порядок действий должен быть такой. Первым делом -  обращение в страховую компанию (заявление о страховых выплатах с приложением извещения о ДТП и других необходимых документов). После этого нужно будет предоставить поврежденное транспортное средство в страховую компанию для осмотра и проведения технической экспертизы. Затем, в течение 20 дней, дожидаетесь ответа от страховой компании, узнаете сумму начисленных выплат и принимаете решение - достаточно справедливая это сумма или нет.
Если сумма занижена, а также если вы хотите взыскать дополнительно возмещение УТС (утраты товарной стоимости автомобиля), то нужно сделать независимую экспертизу - получить отдельно экспертную оценку по стоимости восстановительного ремонта (с учетом износа деталей) и по УТС. Для этого нужно обратиться в лицензированную оценочную компанию. Далее в страховую компанию направляете письменную претензию с приложением заключения независимого эксперта. Если в течение 10 дней требования вашей претензии не будут исполнены, вы имеете право обратиться в суд с иском. Тут важно помнить, что на водителя в данной ситуации распространяются все нормы закона «О защите прав потребителей», то есть госпошлину для подачи иска в суд оплачивать не нужно, суд выбирается по месту жительства водителя, и помимо основной спорной суммы со страховой компании по суду можно взыскать еще проценты за задержку оплаты (1% в день) и дополнительный денежный штраф (50% от спорной суммы).

 

- А вообще стоит ли водителю всем этим заниматься? Может, проще махнуть рукой на недоплату, чем спорить, писать претензии, ходить по судам?

- Каждый, конечно, решает сам. Но, честно говоря, хлопот здесь не так много, как может показаться. Заказать техническую экспертизу и написать претензию сумеет практически любой водитель самостоятельно. Для обращения в суд, конечно, лучше обратиться за помощью к автоюристу, но при этом расходы на юридическую помощь тоже взыскиваются со страховой компании. Тем более, что в большинстве случаев не потребуется доводить дело до суда, поскольку страховая компания, скорее всего, доначислит необходимые выплаты после получения претензии (чтобы избежать более крупных выплат по суду).

 

- Мы с вами говорили о защите интересов тех водителей, которые попали в ДТП не по своей вине. А что можно посоветовать водителям, виновным в ДТП? Им есть о чем беспокоиться?

- Хороший вопрос! Казалось бы, если ДТП случилось по моей вине, мою ответственность покрывает полис ОСАГО, и мне не придется возмещать кому-либо ущерб от этого ДТП. Однако в ряде случаев страховая компания, которая произвела выплаты потерпевшему водителю, может взыскать эти деньги с виновного водителя. Представляете? Вроде бы ваша ответственность за причиненный ущерб застрахована, а по факту вы всё равно возмещаете этот ущерб за свой счет. Это правило действует, например, если виновный водитель был пьян или не был вписан в полис ОСАГО. Вообще, таких случаев достаточно много, и если кому-то интересно, то все они перечислены в статье 14 Закона «Об ОСАГО». Но в частности, хотелось ты обратить внимание на парочку нововведений, вступивших в силу совсем недавно. Первое. Если ДТП оформляется без участия сотрудников полиции (в порядке так называемого «европротокола»), а в этом случае заявление о страховых выплатах всегда подается в страховую компанию потерпевшего водителя, виновный водитель обязан дополнительно предоставить извещение о ДТП в свою страховую компанию. Если этого не сделано, в дальнейшем все произведенные потерпевшему страховые выплаты по ОСАГО страховая компания может взыскать с виновного водителя.  Второе. С 2017 года все страховые компании обязаны обеспечить возможность оформления электронных полисов ОСАГО через их сайты. В этом случае все данные, влияющие на расчет стоимости полиса ОСАГО, указывает сам водитель, авторизовавшийся на сайте страховой компании. И если водитель умышленно или неумышленно сообщит при этом какие-либо недостоверные данные (о мощности автомобиля, о своем водительском стаже и т.п.) и это повлечет занижение стоимости полиса, то в дальнейшем, при наступлении  ДТП по вине этого водителя, с него могут быть взысканы все суммы страховых выплат, сделаны страховой компанией потерпевшему водителю.

 

- И напоследок, может быть есть какой-то универсальный совет для всех водителей?

- Есть. Не ленитесь защищать свои права! В конце-концов по вопросам ОСАГО это не так сложно. А если что-то не ясно или вызывает вопросы, то в Интернете сейчас довольно много разъясняющей информации и образцов документов на эту тему. Например, на сайте Центробанка (cbr.ru) в разделе «ОСАГО» размещены понятные и наглядные информационные буклеты по этим вопросам.  

 

__________________________________________________________________

 

 

Основные советы по ОСАГО:

1. Оформляйте страховку ОСАГО в добросовестных страховых компаниях, заслуживших положительную репутацию.

Вы можете перейти из одной страховой компании в другую, при этом ваш безубыточный стаж езды (и коэффициент бонус-малус, присвоенный вам в прежней СК) будет сохранен.

2. В случае ДТП сначала предоставьте автомобиль в страховую компанию для осмотра и экспертизы, и только после этого вы имеете право заказать дополнительную независимую экспертизу ущерба в выбранной Вами оценочной компании (если вас не устраивает сумма начисленного страхового вознаграждения).

3. Если возраст поврежденного в ДТП автомобиля не более 5 лет (для зарубежных автомобилей) или 3 лет (для отечественных машин), имеет смысл заказать экспертизу утраты товарной стоимости (УТС). Выплаты по УТС также должны возмещаться страховой компанией по полису ОСАГО (вместе с расходами на проведение такой экспертизы).

4. Если вы - водитель, виновный в ДТП, не допускайте нарушений, перечисленных в ст. 14 Закона «Об ОСАГО» (иначе страховая компания может взыскать с вас те суммы, которые она выплатила потерпевшему). В частности, не забывайте направить в свою страховую компанию извещение о ДТП (помимо извещения, переданного в страховую компанию потерпевшего), если заявление о страховых выплатах оформлялось по «европротоколу», т.е. без участия сотрудников полиции.

 

 

Что такое УТС?

1. Если автомобиль получил повреждения в ДТП, а затем был отремонтирован, то даже после полного восстановительного ремонта он уже стоит меньше, чем стоил до аварии. Разница между прежней стоимостью автомобиля и его стоимостью после ДТП (даже после восстановительного ремонта) – это и есть УТС, «утрата товарной стоимости».

2. УТС признается прямым ущербом и должен возмещаться потерпевшему владельцу машины по ОСАГО. Однако, практически ни одна страховая компания по своей инициативе не выплачивает возмещение УТС в рамках выплат по ОСАГО. Соответственно, чтобы получить такие выплаты водителю необходимо по собственной инициативе провести экспертизу по УТС в оценочной компании и затем обратиться в страховую компанию с письменным требованием о выплатах.

3. УТС рассчитывается только для автомобилей иностранного производства, возраст которых не более пяти лет, и для отечественных автомобилей, возраст которых не более трех лет.

 

Об электронных полисах ОСАГО

1. С января 2017 года все страховые компании обязаны обеспечить через свои Интернет-сайты возможность оформления электронных полисов ОСАГО всеми желающими.

2. После оформления электронного полиса ОСАГО можно просто распечатать этот полис на принтере (сотрудникам полиции предъявления такого варианта полиса будет достаточно),

а при желании можно также бесплатно заказать и получить в страховой компании этот же полис в обычном исполнении (на цветном бланке).

3. Если водитель при оформлении электронного полиса ОСАГО указал недостоверные данные, из-за которых стоимость полиса ОСАГО была занижена, то в дальнейшем, при наступлении ДТП по вине этого водителя, страховая компания имеет право взыскать с него все выплаты, произведенные потерпевшему водителю.

 

 

 

Метки: в России, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 14.01.2017 в 10:09 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Пермяки постепенно привыкают к платным парковкам

Школы и вузы Перми закрываются на карантин

Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу

Селфи с Шерлоком - легко

Рабочий день курильщиков могут продлить

Обознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарища

Заходи на огонёк в ледовый городок

«Сочельник» в Губернии

Пермское УФАС России аннулировало аукцион


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Обратите внимание

в Перми

Чемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечты

В немецком Бремене состоялся Чемпионат мира по спортивным танцам среди ансамблей по латиноамериканской программе. Сердца зрителей покорили пермяки.
смотреть читать13.01.2017 в 18:18
Метки: в России, В мире, Общество, Спорт, в Перми

Международный Рождественский фестиваль: Эта музыка всегда в цене

Пермская краевая филармония приглашает всех на III Международный Рождественский фестиваль, который проходит с конца декабря по 16 января.
смотреть читать13.01.2017 в 18:02
Метки: в Перми, Культура, Общество

Мультики славные - православные

Уже по традиции киноцентр Премьер проводит Неделю православного кино. В программе фильмы на духовные темы и мультфильмы для самых юных зрителей.
смотреть читать13.01.2017 в 17:37
Метки: в Перми, Культура, Общество

Куда ни глянь - везде медведи

Выставка Медвежьи истории точно, наивно и в некоторых случаях забавно раскрыла образ повелителя русских лесов.
смотреть читать13.01.2017 в 17:16
Метки: в Перми, Общество

Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Олимпийский призер из Перми Максим Дылдин отказался возвращать медаль Пекина-2008, выигранную им в составе российской эстафетной четверки.
читать13.01.2017 в 16:51
Метки: в Перми, Спорт, в России, В мире, Общество

в России

Возмещаем ущерб по ОСАГО!

В аварию на дороге может попасть любой владелец автомобиля. Важно, чтобы полис автогражданской ответственности ОСАГО защитил права всех участников ДТП.
читать14.01.2017 в 10:09
Метки: в России, Общество, в Пермском крае

Чемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечты

В немецком Бремене состоялся Чемпионат мира по спортивным танцам среди ансамблей по латиноамериканской программе. Сердца зрителей покорили пермяки.
смотреть читать13.01.2017 в 18:18
Метки: в России, В мире, Общество, Спорт, в Перми

Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Олимпийский призер из Перми Максим Дылдин отказался возвращать медаль Пекина-2008, выигранную им в составе российской эстафетной четверки.
читать13.01.2017 в 16:51
Метки: в Перми, Спорт, в России, В мире, Общество

Индексация: На сколько вырастут страховые пенсии?

С 1 февраля 2017 года в России начнется плановая индексация страховых пенсий и многих социальных выплат.
смотреть читать13.01.2017 в 14:20
Метки: в Перми, в России, Общество, Экономика, Власть

Рецепт - это хорошо, но что делать с больничными очередями?

Рецепт от врача в Перми стали требовать даже на привычные препараты. А чтобы получить заветную бумагу, нужно выстоять в поликлинике очередь, да немалую.
смотреть читать13.01.2017 в 12:31
Метки: в Перми, Общество, Здоровье, в Пермском крае, в России
Лента новостей RSS каналы

Возмещаем ущерб по ОСАГО!Возмещаем ущерб по ОСАГО!

Чемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечтыЧемпионат мира: «Дуэт» в шаге от мечты

Международный Рождественский фестиваль: Эта музыка всегда в ценеМеждународный Рождественский фестиваль: Эта музыка всегда в цене

Мультики славные - православныеМультики славные - православные

Куда ни глянь - везде медведиКуда ни глянь - везде медведи

Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медальПермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Лыжи, сосны, фонари: пермяки отправляются на вечернюю гонкуЛыжи, сосны, фонари: пермяки отправляются на вечернюю гонку

Пермяки постепенно привыкают к платным парковкамПермяки постепенно привыкают к платным парковкам

Валерий Платонов готовит четырех дирижеровВалерий Платонов готовит четырех дирижеров

Пермяки смоют грехи в крещенских купеляхПермяки смоют грехи в крещенских купелях

Школы и вузы Перми закрываются на карантинШколы и вузы Перми закрываются на карантин

Прокуратура обязала следить за температурой горячей водыПрокуратура обязала следить за температурой горячей воды

Почему снег не убираем?Почему снег не убираем?

Кровавая драма на лесной делянкеКровавая драма на лесной делянке

Индексация: На сколько вырастут страховые пенсии?Индексация: На сколько вырастут страховые пенсии?

Отправить чадо в лагерь надоОтправить чадо в лагерь надо

На банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиковНа банкомат с монтировкой: В Перми осудили незадачливых взломщиков

Рецепт - это хорошо, но что делать с больничными очередями?Рецепт - это хорошо, но что делать с больничными очередями?

Прокурор Пермского края: «Лучше предупредить, чем бороться с последствиями»Прокурор Пермского края: «Лучше предупредить, чем бороться с последствиями»

В Кунгуре объявилась «липовая» наличностьВ Кунгуре объявилась «липовая» наличность

В Перми установят более двух тысяч новых знаковВ Перми установят более двух тысяч новых знаков

В Прикамье проведут Всероссийский «День снега»В Прикамье проведут Всероссийский «День снега»

Кудымкарская школьница превратила ядовитый борщевик в «шум дождя»Кудымкарская школьница превратила ядовитый борщевик в «шум дождя»

Виртуальное ОСАГО: «Автогражданка» осваивает СетьВиртуальное ОСАГО: «Автогражданка» осваивает Сеть

Полиция ищет женщину, забравшую чужие деньги из банкоматаПолиция ищет женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru