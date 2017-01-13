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Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль

Максим Дылдин

Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает "Уралинформбюро". В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы участника российской команды Дениса Алексеева. В заново проверенных анализах россиянина был обнаружен запрещенный препарат. На основании этого МОК постановил лишить медалей всю команду. "Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать", - заявил Максим Дылдин. Несколько дней назад он объявил  о завершении спортивной карьеры. Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года за отказ от сдачи допинг-пробы. 

Метки: в Перми, Спорт, в России, В мире, Общество

Опубликовано: 13.01.2017 в 16:51 в рубрике - Новости T7-inform

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