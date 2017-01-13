Пермский спортсмен отказался возвращать Олимпийскую медаль
Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает "Уралинформбюро". В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы участника российской команды Дениса Алексеева. В заново проверенных анализах россиянина был обнаружен запрещенный препарат. На основании этого МОК постановил лишить медалей всю команду. "Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать", - заявил Максим Дылдин. Несколько дней назад он объявил о завершении спортивной карьеры. Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года за отказ от сдачи допинг-пробы.
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