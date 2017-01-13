Пермяки постепенно привыкают к платным парковкам

Привыкли и пользуемся. С начала работы платных парковок в Перми ими уже воспользовались более 400 тысяч раз - об этом соообщают в пермской дирекции "Дорожного движения". Причем чаще всего водители оплачивали парковку с помощью мобильного приложения, сайта или SMS, реже через паркоматы. На сегодняшний день в Перми создано 2,5 тыс. парковочных мест, установлены 45 паркоматов, налажена система оплаты и поддержки пользователей. Платные парковки заработали с августа 2016 года. Стоимость парковки составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 8.30 до 19.30.