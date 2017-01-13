Школы и вузы Перми закрываются на карантин

В Перми на карантин закрываются все школы, вузы, сузы и учреждения дополнительного образования независимо от принадлежности, то есть частные, государственные и муниципальные.

Внеплановые каникулы продлятся с 14 по 21 января. Такая мера была инициирована, чтобы остановить распространение эпидемии гриппа. Карантин - одна из самых эффективных мер для этого.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с 9 по 12 января 2017 года отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для предотвращения угрозы дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах, издано Предписание главного государственного санитарного врача, предусматривающее комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Что касается противоэпидемических мероприятий в Пермском крае - здесь карантин вводят в зависимости от эпидемической ситуации на конкретной территории.