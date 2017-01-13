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Школы и вузы Перми закрываются на карантин
В Перми на карантин закрываются все школы, вузы, сузы и учреждения дополнительного образования независимо от принадлежности, то есть частные, государственные и муниципальные.
Внеплановые каникулы продлятся с 14 по 21 января. Такая мера была инициирована, чтобы остановить распространение эпидемии гриппа. Карантин - одна из самых эффективных мер для этого.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, с 9 по 12 января 2017 года отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для предотвращения угрозы дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах, издано Предписание главного государственного санитарного врача, предусматривающее комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Что касается противоэпидемических мероприятий в Пермском крае - здесь карантин вводят в зависимости от эпидемической ситуации на конкретной территории.
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