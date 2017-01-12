Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу
Семнадцатый апелляционный суд Пермского края отказал в удовлетворении исковых требований филиалу «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» и признал законным решение Пермского УФАС России о необоснованном включении в стоимость услуги по временному отключению потребителей затрат на оплату труда своих сотрудников.
Основанием для возбуждения дела послужило заявление ООО «Еврокапитал - Управляющая компания». Организации потребовалось на время отключить электроэнергию на своем объекте. «Пермэнерго» направил на объект свою бригаду, которая произвела выключения и включение рубильника, а затем выставило счет на 2 212 рублей. Антимонопольная служба установила, что 39% этой суммы составляет оплата работы штатных сотрудников предприятия. При этом оплата труда этих работников уже включена в тариф на передачу электроэнергии.
Антимонопольная служба посчитала такие действия недопустимыми, признав факт злоупотребления доминирующим положением со стороны «Пермэнерго». Организации выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по временному отключению/подключению потребителей.
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