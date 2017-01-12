Решение Пермского УФАС в отношении «Пермэнерго» вступило в законную силу

Семнадцатый апелляционный суд Пермского края отказал в удовлетворении исковых требований филиалу «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» и признал законным решение Пермского УФАС России о необоснованном включении в стоимость услуги по временному отключению потребителей затрат на оплату труда своих сотрудников.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление ООО «Еврокапитал - Управляющая компания». Организации потребовалось на время отключить электроэнергию на своем объекте. «Пермэнерго» направил на объект свою бригаду, которая произвела выключения и включение рубильника, а затем выставило счет на 2 212 рублей. Антимонопольная служба установила, что 39% этой суммы составляет оплата работы штатных сотрудников предприятия. При этом оплата труда этих работников уже включена в тариф на передачу электроэнергии.