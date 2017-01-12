Селфи с Шерлоком - легко
В Перми появилась стена "Шерлока", гениального сыщика всех времен и народов. Граффити с портретом Бенедикта Камбербэтча, исполнителя главной роли британского сериала, появилось в помещении театра "Сцена-Молот" и уже стало популярным местом для селфи. Рисунок Шерлока, у которого в театре много поклонниц, заказали пермскому художнику Антону Черемных.
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