Рабочий день курильщиков могут продлить
Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков. Такое предложение появилось в антитабачной концепции на ближайшие пять лет. Министерство предлагает увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Ранее СМИ уже сообщали, что Минздрав хочет в принципе запретить продажу табака родившимся после 2014 года.
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