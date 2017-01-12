Рабочий день курильщиков могут продлить

Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков. Такое предложение появилось в антитабачной концепции на ближайшие пять лет. Министерство предлагает увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Ранее СМИ уже сообщали, что Минздрав хочет в принципе запретить продажу табака родившимся после 2014 года.