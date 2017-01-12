Обознался: В Добрянке охотник смертельно ранил товарища

Житель Добрянки перепутал своего друга с кабаном и застрелил его. Как пишет "ГАЗЕТА.РУ", все произошло в поселка Тюсь Добрянского района. Как сообщили в СК по региону, 69-летний житель Добрянки во время охоты кабана произвел выстрел, не удостоверившись в цели и не убедившись в безопасности своих действий, в результате чего ранил из карабина 52-летнего товарища. В результате мужчина скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.