Заходи на огонёк в ледовый городок
Ледовый городок в центре Перми в новогодние праздники посетили 140 тысяч человек. В администрации Перми подвели итоги работы ледового городка на эспланаде в новогодние каникулы. Общее число посетителей городка составило 138, 5 тысяч человек. Рекордным по посещаемости стал первый день работы - посмотреть на городок пришли более 15 тысяч гостей. Пермский ледовый городок на эспланаде считается самым большим в России. В его составе 21 ледовый объект: горки, ледяные ловушки, лабиринты и скульптуры.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Сочельник» в Губернии
Пермское УФАС России аннулировало аукцион
В 100 пермских домах заменят лифты
Пермским геологам выделили 160 млн на поиски золота
Новое поколение россиян будет некурящим?
УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»
В Перми в нескольких домах отключили тепло
«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега
Как выбрать «правильные» мандарины
Любителей автогонок приглашают на зимнее ралли
Добавить комментарий: