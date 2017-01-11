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Заходи на огонёк в ледовый городок

ледовый городок

Ледовый городок в центре Перми в новогодние праздники посетили 140 тысяч человек. В администрации Перми подвели итоги работы ледового городка на эспланаде в новогодние каникулы. Общее число посетителей городка составило 138, 5 тысяч человек. Рекордным по посещаемости стал первый день работы - посмотреть на городок пришли более 15 тысяч гостей. Пермский ледовый городок на эспланаде считается самым большим в России. В его составе 21 ледовый объект: горки, ледяные ловушки, лабиринты и скульптуры.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 11.01.2017 в 16:35 в рубрике - Новости T7-inform

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