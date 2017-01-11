«Сочельник» в Губернии
В Пермском доме народного творчества готовятся к очередному фестивалю - 13 января здесь стартует "Сочельник" - фестиваль зимних фольклорных традиций. Гостей ждут гадания, ряженые, народные игры, хороводы, колядования, ярмарки изделий прикладного творчества, концерты и спектакли. В день открятия зрители увидят постановку театра "Карабаска" - "Ночь перед Рождеством", изучат песенную и танцевальную культуру русских старожилов Сибири, костюмы, кухню, народные праздники и традиционные ремесла.
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