Пермское УФАС России аннулировало аукцион
Пермское УФАС России аннулировало аукцион на летнее и зимнее содержание дорог и объектов внешнего благоустройства Полазненского городского поселения на 2017-2019 годы. Основанием для проверки закупки послужили жалобы ООО «Пермдортранс» и ООО «Селар». Заказчик незаконно объединил в один лот работы, относящиеся к различным товарным рынкам. Победитель аукциона обязан был не только организовать ремонт и уборку улиц, но и проводить работы по утилизации отходов I-IV класса опасности, для проведения которых необходима лицензия. К таким отходам относятся, например, ртутьсодержащие отходы. Победитель аукциона обязан был производить отлов собак и проводить противоклещевую обработку парков.
Требования, установленные заказчиком, ограничивали круг участников закупки. Несмотря на то, что администрация допустила на аукцион четыре организации, в ходе торгов ни одна из них не сделали ни одного ценового предложения. Аукцион признан несостоявшимся. На основании решения Пермского УФАС России заказчик может провести аукцион заново в соответствии с требованиями законодательства.
Справка
Аукцион на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог и объектов внешнего благоустройства Полазненского городского поселения на 2017-2019 годы объявлен 29.11.2016 года. Заказчик - МКУ «Администрация Полазненского городского поселения». Максимальная цена контракта составила 35 048 960 рублей. Аукцион признан несостоявшимся 29.12.2016 года.
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