В 100 пермских домах заменят лифты
В 2017 году в Перми отремонтируют 797 домов. Более чем в 100 домах заменят лифты. На эти цели из краевого бюджета выделят 950 миллионов рублей. Как сообщает интернет-издание 59i.ru, именно на замену и ремонт лифтового оборудования будет сделан основной акцент работы муниципальных властей. На сегодняшний день в городе не менее 2,5 тысяч лифтов требуют замены. Если пустить проблему на самотек, то число неисправных лифтов будет только увеличиваться.
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