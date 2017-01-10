Пермским геологам выделили 160 млн на поиски золота

Пермским геологам выделили 160 млн. рублей на поиски золота. Бюджет рассчитан на три года. Заказчиком работ выступает департамент по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу. На Пашийской площади, расположенной на территории Горнозаводского района в Пермском крае, к концу 2017 года закончится первый этап поисков. Сейчас там проходят детализационные поисковые маршруты, геофизические и горные работы, ведётся бурение картировочных скважин и поисковое бурение глубиной до 200 метров.