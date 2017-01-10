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Новое поколение россиян будет некурящим?
Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже. Как пишет газета "Известия", документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. Так же новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам.
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