Новое поколение россиян будет некурящим?

Минздрав предлагает навсегда запретить продажу табака всем родившимся в 2015 году и позже. Как пишет газета "Известия", документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году. Так же новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам.