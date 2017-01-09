УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения и навязывания невыгодных условий договора своим контрагентам в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». «ЕвроХим» направил письма в адрес организаций, чьи транспортные средства имеют доступ на площадку калийного комбината. В этих письмах ответчик заявляет о том, что организации обязаны организовать предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей в конкретном учреждении. В том же письме указаны контакты коммерческого отдела ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». «ЕвроХим» предложил контрагентам заключить с дочерней поликлиникой договор о проведении осмотров под угрозой одностороннего расторжения действующих контрактов и полного запрета на передвижение по территории комбината.