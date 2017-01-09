В Перми в нескольких домах отключили тепло

8 января в 8 часов вечера вследствие утечки на сетях теплоснабжения по ул.Чкалова,6 в Перми отключено теплоснабжение в домах по ул.Чкалова - 6,8,10. Работы по устранению аварии проводит бригада ПМУП "Пермское коммунальное и тепловое хозяйство".

В МЧС рекомендуют беречь тепло, не перегружать электроприборы и следить за сообщениями в СМИ.