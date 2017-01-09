В Перми в нескольких домах отключили тепло
8 января в 8 часов вечера вследствие утечки на сетях теплоснабжения по ул.Чкалова,6 в Перми отключено теплоснабжение в домах по ул.Чкалова - 6,8,10. Работы по устранению аварии проводит бригада ПМУП "Пермское коммунальное и тепловое хозяйство".
В МЧС рекомендуют беречь тепло, не перегружать электроприборы и следить за сообщениями в СМИ.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега
Как выбрать «правильные» мандарины
Любителей автогонок приглашают на зимнее ралли
В Прикамье работают 13 ледовых переправ
Добавить комментарий: