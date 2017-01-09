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«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега

Космос

В Перми вновь пройдет Кубок по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". V открытый конкурс состоится на городской эспланаде с 15 по 21 января. В конкурсе примут участие 40 лучших мастеров снежной и ледовой скульптуры. За главный приз поборются скульпторы из 14 стран мира - России, Германии, Франции, Словении, Китая, Италии, Мексики, Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Беларуси. У мастеров будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции. Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми в ледовом городке на эспланаде. Всего в рамках Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» будут созданы два десятка работ, которые останутся в ледовом городке до весны. 

Общая тема, которая объединит всех участников этого года – «Космос». У мастеров будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульптурные композиции со своих эскизов. Для всех участников на рабочей площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09:00 до 19:00. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп – своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 09.01.2017 в 12:08 в рубрике - Новости T7-inform

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