Как выбрать «правильные» мандарины

По данным опросов, большая часть россиян считает мандарины главным символом Нового года. Даже елка лишь на втором месте. А знаете ли Вы, как правильно выбирать мандарины?

Часто для того чтобы фрукты хранились дольше, зеленые плоды покрывают этиленом, который относится к токсическим веществам. Такие мандарины липкие на ощупь. Во время чистки фрукта все вредные вещества попадают на руки, а затем на мякоть. Поэтому перед употреблением мандарины необходимо мыть!

Внимательно осмотрите фрукт. Мандарины с зелеными пятнами свидетельствуют о болезни фрукта. Ненатуральный восковой блеск на кожуре говорит о том, что мандарины обработали веществами, защищающими фрукты от грибка.Поверхность мандарина должна быть шероховатой от природы.

Если при нажатии на фрукт от пальцев остаются вмятины, а мандарины кажутся влажными, их наверняка замораживали. Употреблять такие фрукты специалисты не советуют.

Чтобы выбрать правильные мандарины, ориентируйтесь по запаху. Ярко выраженный цитрусовый аромат – один из главных признаков качества фрукта.

Каждый сорт мандаринов имеет неповторимый вкус. Одни предпочитают испанские мандарины - сладкие, без косточек, яркого оранжевого цвета. Турецкие мандарины желтоваты и с кислинкой. Мандарины из Марокко очень сладкие и похожи на апельсины. А мандарины из Абхазии хоть и имеют косточки, зато легко чистятся и отличаются кисло-сладким вкусом.

Говорят, плоды среднего размера, приплюснутые с обеих сторон, чаще бывают кислыми. Большие, похожие на апельсины и с толстой кожурой – кисло-сладкими.

А маленькие ярко-оранжевые мандарины с тонкой кожурой – сладкими. В любом случае шкурка должна быть однородной, без повреждений и не сухой – это признак залежавшегося фрукта. А еще, чем легче чистится мандарин, тем он спелее, ароматнее и слаще.

Мандарины, как и все цитрусовые, содержат множество витаминов: D, K, B, B1 и, конечно же, С. Эти фрукты хороши при простуде – они считаются натуральным жаропонижающим средством. Мандариновый сок рекомендуют для повышения иммунитета. А еще эти фрукты полезны для зрения: благодаря содержащимся в них веществам глаза будут меньше уставать, даже если ограничиться одной-двумя мандаринками в день. К тому же мандарины отлично повышают настроение!