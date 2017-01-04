Любителей автогонок приглашают на зимнее ралли

Барда приглашает всех любителей автогонок на зимнее ралли. Этап Кубка России стостоится 7 и 8 января. Старт будет дан на Бардымском ипподроме, а затем соревнования перейдут на дороги общего пользования. Зрители смогут наблюдать ход гонки с максимально близкого расстояния – с десяти метров. Трасса будет проходить между Бардой и Бичурино. Организаторы уверяют, что трибуны будут соответствовать всем требованиям безопасности. В гонке смогут участвовать начинающие пилоты, для них будет зачет в категории любительского ралли на стандартных, а не специальных автомобилях. Заявиться на зачет сможет каждый желающий. Для квалифицированных спортсменов будут разыгрывать награды чемпионата Пермского края, Уральского и Приволжского Федеральных округов. Участие в некоторых категориях позволено только на специально подготовленных машинах и пилотам высокого класса. Ралли «Барда» пройдет в крае в четвертый раз. Для зрителей будет организованна культурная программа.