В Прикамье работают 13 ледовых переправ из 14 планируемых на этот зимний период. Ледовые дороги, отвечающие всем необходимым требованиям безопасности, работают сегодня в Соликамском, Оханской, Кунгурском, Гайнском, Косинском и Чусовском районах. ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что передвижение по льду на автомобиле допускается только по официально открытым ледовым переправам. Пренебрежение этим правилом опасно для жизни.

Санкционированные ледовые переправы открыты - в Соликамском районе (3 переправы), Оханском районе (1 переправа), Кунгурском районе (2 переправы), Гайнском районе (4 переправы), Чусовском районе (2 переправы) и Косинском районе (1 переправа).