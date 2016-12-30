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← Пермские синхронистки заняли 3 место на этапе кубка России

Депутата лишили прав за пьяную езду

права

В Прикамье депутата лишили прав за пьяную езду после выборов. Инцидент произошел 18 сентября. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехал депутат Бардымского сельского поселения. В день выборов народный избранник отметил свою победу, после чего сел за руль выпившим. Когда патрульные попросили чиновника пройти медосвидетельствование, он отказался. В результате дело было передано в суд. Мировой судья признал депутата виновным и назначил ему наказание в виде лишения прав на 1,5 года, а также штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 30.12.2016 в 11:36 в рубрике - Новости T7-inform

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← Пермские синхронистки заняли 3 место на этапе кубка России

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