«Парма» отстаивает Кубок





Несколько сезонов подряд встречи баскетбольного клуба "ПАРМА" с екатеринбургской командой носили статус принципиальных и получили название "Уральское дерби". Победа над географическими соседями дала "Парме" право на выход в Финал четырех и возможность защищать кубок, завоёванный в феврале.

Соперников на пути к трофею прикамцы устранили со счетом 83:61 и вышли в Финал четырех кубка России второй раз подряд. В нашей команде сразу пять игроков набрали двузначное количество очков. Иван Ухов набрал 17, Иван Нелюбов, Константин Буланов и Сергей Чернов записали в свой актив по 15, а Александр Винник заработал 11 баллов за результативность. Этот матч стал последним в календарном году. Следующий матч состоится уже в Новом 2017 году. 7 января "ПАРМА" примет Саратовский "Автодор". Начало матча в 17:00.