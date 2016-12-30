Пермские синхронистки заняли 3 место на этапе кубка России
Команда СДЮШОР "Орлёнок" заняла 3 место на 5 этапе Кубка России по синхронному катанию на коньках. Турнир всероссийской серии в предверии Нового года федерация фигурного катания отдала пермскому льду, чем порадовала прикамских поклонников этого зрелищного вида спорта. Битву за призовые места вел 21 коллектив из различных регионов страны. Пермячки, воспитанницы Анны Рудаковой, уже во второй раз заняли место на пьедестале почёта. Компанию в призовой тройке в разряде "кандидаты в мастера спорта" им составили победительницы из оренбургского "Пируэта", и команда "Скиф" из Нижнего Новгорода.
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