Фотоискусство с размахом
В центре Перми открылась выставка мастеров Фото-искусства первого в Перми института фотографии, который возглавляет Эдуард Копысов. Подобного пока не было в Перми, хотя бы потому, что выставка "MASTERS OF PHOTOGRAPHY ARTS" занимает 1000 кв.м. Здесь находится зал традиционных фотографий и видеозал альтернативных процессов, вход в закрытий зал - от 18 лет. Необычно и само оформление выставки - фотографии здесь везде: на стенах, на потолке и даже по кругу.
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