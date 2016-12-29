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Студенты техникума приручили электричество

техникум

Чайковский техникум промышленных технологий и управления каждый год осуществляет выпуск высококвалифицированных специалистов в области электроэнергетики по таким специальностям, как «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и профессий «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», «Электромонтёр по техническому  обслуживанию электростанций и сетей».

Ежегодно в техникуме проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа профессий и специальностей; на выявление лучших по профессии, на развитие устойчивого интереса к специальности, что дает студентам техникума уверенность в завтрашнем дне.

Одним из таких мероприятий является декада специальности и профессий отрасли «Электроэнергетика». Данное мероприятие стало традиционным, оно проводится с целью стимулирования интереса студентов к будущей профессиональной деятельности, углубления их теоретических знаний и формирования практических умений.

презентация

Декада прошла с 19 по 27 декабря и включила в себя мастер-классы, конкурс эссе на русском языке «Выбор профессии – основа успеха», конкурс электронной презентации «Моя профессия – моё будущее», конкурс стихотворений, посвящённых работникам отрасли, конкурс информационных плакатов «Наши работодатели», конкурс сочинений на иностранном языке «Моя будущая профессия», конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по дисциплинам «Физика» и «Электротехника и электроника», конкурс технического творчества «Световое новогоднее панно», игра «Брейн-ринг» по электротехническим дисциплинам, психологический тренинг «Путь к успеху».

На торжественном закрытии декады призерам конкурсов и участникам мероприятий вручены сертификаты, дипломы и благодарственные письма. Была создана и представлена электронная презентация по итогам проведённых мероприятий.

 Преподаватели комиссии электротехнических дисциплин благодарят студентов за активное участие в декаде и интерес к выбранной специальности. Техникум выражает благодарность преподавателям  и классным руководителям  групп электриков за помощь в организации и проведении декады.

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 29.12.2016 в 15:30 в рубрике - Новости T7-inform

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