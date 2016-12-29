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ФАС России согласовало покупку автозаправочных станций

УФАС

ФАС России удовлетворило ходатайство ООО «Газпром-нефть» о получении в собственность 15 автозаправочных станций группы лиц «Феникс петролеум». Все объекты находятся на территории Пермского  края. При рассмотрении ходатайства ФАС России запросило также позицию пермского территориального управления, которое представило положительное экспертное заключение на сделку.


Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России:
- После приобретения пятнадцати АЗС «Газпром-нефть» получит чуть меньше 5% от общего количества автозаправочных станций в Пермском крае. Надо понимать, что рыночная концентрация не изменится. Предприятия группы «Феникс петролеум» до момента осуществления сделки рассматривались как единый участник товарного рынка.


Дмитрий Махонин, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:
-  Получение ОООО «Газпром-нефть» 5% региональных АЗС благоприятно скажется на развитии конкуренции на данном рынке, поскольку данная организация способно проводить самостоятельную ценовую политику. В результате ФАС России приняла решение об удовлетворении ходатайства.      

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

Опубликовано: 29.12.2016 в 15:07 в рубрике - Новости T7-inform

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