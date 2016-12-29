Пенсионный фонд выплатил клиентам «Стратегии» 59 млн

Пенсионный фонд продолжает выплаты клиентам «Стратегии». Об этом рассказали представители фонда на пресс-конференции. На сегодняшний день пермяки получили более 59 млн. рублей. Всего с ноября этого года от бывших вкладчиков "Стратегии" поступило около 10 тысяч 700 заявления на возврат денежных средств. По ним уже получены выписки из лицевых счетов, в которых отражена информация о наличии или отсутствии пенсионных накоплений. Тем, кто её еще не успел подать заявление, следует обратиться в пенсионный фонд по месту жительства или любой филиал Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг.

Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю: "Выплаты вкладчикам НПФ "Стратегия" на данный момент составили 59 млн рублей. Работаем уже не в авральном режиме, а в текущем, мы считаем, что те проблемы, которые были изначально, будут разрешены".

В целом пресс-конференция была посвящена изменениям в законодательстве, а именно - с 1 января 2017 года полномочия по сбору платежей и взысканию задолженности по страховым взносам переходят к налоговой службе.