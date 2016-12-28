Светлая память - прерванный полет
В Перми пройдут мероприятия в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. 29 декабря в 17.00 в ДК им. А.Г. Солдатова состоится благотворительный концерт "Светлая память - прерванный полет".
"Жертвами авиакатастрофы стали наши коллеги, с которыми мы не раз сотрудничали – участники ансамбля им. А.В. Александрова. Провести благотворительный концерт в память о погибших – наш долг", - отметили организаторы мероприятия.
Участие в концерте примут пермский хор "Млада" (художественный руководитель - Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова) и Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова. Вход свободный.
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