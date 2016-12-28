Эпидемический порог превышен на 17%
За неделю в Перми шесть человек заболели гонконгским гриппом. Всего за период с 19 по 25 декабря в крае зарегистрировано 24,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 93,5 на 10 тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 17%. Госпитализировано 593 человека, в том числе 460 детей. По предварительным прогнозам, эпидемический подъем заболеваемости на территории Прикамья ожидается в январе. Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, регулярно проветривать помещение, мыть руки с мылом, стараться не прикасаться к глазам, носу или рту.
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