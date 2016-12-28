Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости T7-inform

← Новогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесен

Эпидемический порог превышен на 17%

грипп

За неделю в Перми шесть человек заболели гонконгским гриппом. Всего за период с 19 по 25 декабря в крае зарегистрировано 24,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 93,5 на 10 тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 17%. Госпитализировано 593 человека, в том числе 460 детей. По предварительным прогнозам, эпидемический подъем заболеваемости на территории Прикамья ожидается в январе. Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют не переохлаждаться, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, регулярно проветривать помещение, мыть руки с мылом, стараться не прикасаться к глазам, носу или рту.

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 28.12.2016 в 14:05 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Новогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесен

Губернатор Пермского края отправил правительство в отставку

За пиломатериал без сертификата - штраф

Питомцы-путешественники: порядок ввоза

В Пермском районе сгорел склад

Взяточника-автоинспектора осудили на 3 года

Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае»

Материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам направят в ФАС России

Летающие лыжники набирают очки

Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Новогодний спектакль конкурса «Формула успеха» перенесен

Обратите внимание

в Перми

Эпидемический порог превышен на 17%

За неделю в Перми зарегистрировано 24,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, шесть человек заболели гонконгским гриппом.
читать28.12.2016 в 14:05
Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми

Субсидии от государства получат рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.
читать28.12.2016 в 13:07
Метки: в Перми, Общество, Деньги

Прикамье обновило парк «скорых»

Пермский край дополнительно получил 14 автомобилей для скорой медицинской помощи.
читать28.12.2016 в 12:52
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Здоровье

В новый год - без долгов

Судебные приставы Прикамья усиливают работу по взысканию алиментов.
читать28.12.2016 в 12:11
Метки: в Перми, Общество

Дед Мороз меняет сани на автоэвакуатор

Сотрудники службы автоэвакуации, работающие на Пермскую дирекцию дорожного движения, вышли на работу в костюмах Деда Мороза.
смотреть читать28.12.2016 в 11:51
Метки: в Перми, Общество

в России

27 декабря - День спасателя России

26 лет исполняется МЧС России. Этот же день - 27 декабря - день спасателя РФ, профессиональный праздник всех спасателей.
смотреть читать27.12.2016 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Общество

Минсельхоз России пообещал аграриям льготы по кредиту

С 2017 года сельхозпредприятия края будут получать кредиты по льготной ставке в 5%. Такое решение принято Минсельхозом России.
смотреть читать27.12.2016 в 10:35
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

В авиакатастрофе в Сочи погибли два пермяка

В авиакатастрофе в Сочи погибли Андрей Кочемасов и Алексей Кривцов. Оба в последнее время жили в Москве и работали в Ансамбле имени Александрова.
смотреть читать27.12.2016 в 09:35
Метки: в Перми, в России, Происшествия

Пермякам покажут фильм о погибшей Елизавете Глинке

Документальный 47-минутный фильм «Доктор Лиза» можно увидеть в 19.30 и 20.30 в киноцентре Премьер.
читать26.12.2016 в 17:50
Метки: в Перми, Общество, Кино, Происшествия, в России

26 декабря объявлен днем траура в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154.
читать26.12.2016 в 00:31
Метки: в России, Общество, Происшествия
Лента новостей RSS каналы

Эпидемический порог превышен на 17%Эпидемический порог превышен на 17%

В Кудымкарском районе состоялся кадетский фестивальВ Кудымкарском районе состоялся кадетский фестиваль

Федеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из ПермиФедеральный бюджет субсидирует шесть авиамаршрутов из Перми

Прикамье обновило парк «скорых»Прикамье обновило парк «скорых»

Опасные дома для детей-сирот: возбуждено уголовное делоОпасные дома для детей-сирот: возбуждено уголовное дело

В детских садах Кудымкара начались новогодние утренникиВ детских садах Кудымкара начались новогодние утренники

В новый год - без долговВ новый год - без долгов

Дед Мороз меняет сани на автоэвакуаторДед Мороз меняет сани на автоэвакуатор

Депутат за рулём: второе смертельное ДТП?Депутат за рулём: второе смертельное ДТП?

В Перми началась предновогодняя лихорадкаВ Перми началась предновогодняя лихорадка

«Формула успеха»: Большой Рождественский концерт состоится!«Формула успеха»: Большой Рождественский концерт состоится!

Кого позвали на Губернаторскую ёлкуКого позвали на Губернаторскую ёлку

Герои нашего времени: В России отметили День спасателяГерои нашего времени: В России отметили День спасателя

ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крышаЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

Жители села Архангельское засолили капусту для монастыряЖители села Архангельское засолили капусту для монастыря

В уральские морозы без валенок не обойтисьВ уральские морозы без валенок не обойтись

Режим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздникиРежим работы поликлиник Прикамья в новогодние праздники

Суррогат: В Перми проверено 690 объектовСуррогат: В Перми проверено 690 объектов

В Кудымкаре проверили места продаж пиротехниВ Кудымкаре проверили места продаж пиротехни

27 декабря - День спасателя России27 декабря - День спасателя России

Новогодний калейдоскопНовогодний калейдоскоп

Старты на водеСтарты на воде

Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»Елена Рыбкина: «Наша цель - здоровье граждан»

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Поиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвойПоиски окончены: пропавшая после корпоратива девушка найдена мертвой

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru